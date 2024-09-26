В Новосибирской области выпал первый снег в конце сентября

Первый снег был замечен в Новосибирске.

Вчера утром, 25 сентября 2024 года, в Новосибирске заметили небольшой снег. Местные жители стали активно делиться фото и видео, где небольшие хлопья летели по городу.

Вероятно, первый снег выпал из-за холодной погоды, так как всю неделю в регионе прогнозировали до +7 днем и до +1 градуса ночью.

Однако сегодня, 26 сентября, в Новосибирске ожидается самая холодная погода – до +6 градусов.

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