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общество

В Новосибирской области выпал первый снег в конце сентября

Фото: Сиб.фм

Первый снег был замечен в Новосибирске.

Вчера утром, 25 сентября 2024 года, в Новосибирске заметили небольшой снег. Местные жители стали активно делиться фото и видео, где небольшие хлопья летели по городу.

Вероятно, первый снег выпал из-за холодной погоды, так как всю неделю в регионе прогнозировали до +7 днем и до +1 градуса ночью.

Однако сегодня, 26 сентября, в Новосибирске ожидается самая холодная погода – до +6 градусов.

Ранее Сиб.фм писал, что прокуратура Новосибирской области ищет виновных в прорыве кипятка на Курчатова

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Валерия Митрохина
Журналист

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