В совет директоров «Ламбумиз» вошли преподаватель НГТУ и бывший вице-мэр Новосибирска

Крупный московский производитель картонной упаковки «Ламбумиз» обновил состав своего совета директоров, в который вошли экс-вице-мэр Новосибирска Иван Стариков и заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Денис Хотин. Эти кадровые изменения направлены на усиление инновационных инициатив компании.



Изменения в совете директоров произошли 20 сентября. Об этом пишет «Континент Сибирь Онлайн». В новом составе совета числятся семь человек: Сергей Ботвин, Сергей Давыденко, Валерий Киреев, Андрей Дьяков, Алексей Гейкин, Денис Котин и Иван Стариков. Из них два человека, Денис Котин и Иван Стариков, имеют статус независимых директоров. Генеральным директором «Ламбумиз» является Александр Абалаков, ранее занимавший пост депутата Госдумы РФ от Новосибирской области и основатель группы F1.

«Ламбумиз» зарекомендовал себя как один из ведущих российских производителей картонной упаковки для молока, молочной продукции, соков и вин. Производственные мощности компании расположены в Москве, а в планах — активное развитие и внедрение научных разработок в производственные процессы.