Ворота в город: старт XIV «Сибирской медианеделе» был дан на вокзале Новосибирск-Главный

Четырнадцатая «Сибирская медианеделя» началась с посещения победителями конкурса «Сибирь.ПРО» подразделения по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги. Выставочный центр находится в здании бывшего Дома культуры «Транспортник», построенного в 1920-х годах и являющегося памятником архитектуры. Экспозиционная площадь музея составляет 935 м².

Журналисты посетили экспозицию, которая отражает разные этапы жизни магистрали: строительство Транссиба и его развитие в годы первых пятилеток; военное и послевоенное время; современную эпоху. В зале представлена коллекция моделей подвижного состава разных лет и действующий макет железной дороги европейского типа. Гости ознакомились с многочисленными фотографиями строительства железной дороги, коллекцией форменной одежды, нумизматики, приборов и предметов быта железнодорожников.

Кроме того, лучшие журналисты Сибири посетили вокзал Новосибирск-Главный, который является одним из символов Новосибирска. В 1896 году до находившейся на его месте станции Обь был проложен участок железной дороги от Челябинска. Именно отсюда началось развитие железнодорожного транспорта Сибири.

Лидеры конкурса «Сибирь.ПРО» узнали основные вехи истории строительства здания вокзала, возведенного в 1939 году, а также ознакомились с его достопримечательностями: 17-метровым куполом, историческими элементами декора и зимним садом. Отдельное внимание уделили макету паровоза «Проворный», который работал на Царскосельской железной дороге.

«Он был изготовлен в 1836-1837 годах, чтобы возить пассажиров по первой железной дороге Российской империи: между Санкт-Петербургом и Царским Селом.Эта машина развивала скорость до 60 километров в час. С этого паровоза и началась история железных дорог в нашей стране», – рассказал начальник вокзала Новосибирск-Главный Роман Рябикин во время экскурсии.

Построенное в 1939 году здание является самым большим в Сибири и одним из крупнейших в России. Вокзал станции Новосибирск-Главный занимает площадь около 30 тысяч м² и может вмещать одновременно до 3,9 тысячи пассажиров. Ежедневно с вокзала отправляются более 4 тысяч пассажиров, а в летние месяцы – более 10 тысяч. Лучшие представители сибирских СМИ ознакомились с современными услугами для пассажиров – средствами навигации, электронными табло и справочными информационными стойками.

Западно-Сибирская железная дорога на протяжении многих лет поддерживает Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». С 2016 года партнер является учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник».

Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, внедрении инновационных решений в транспортной отрасли. В рамках номинации журналисты смогли представить работы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской магистрали, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей. Кроме того, к участию принимались публикации о важности соблюдения участниками дорожного движения правил при пересечении железнодорожных переездов, а также мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на транспорте.

В номинации «ПРОфессия железнодорожник» лидером стала корреспондент сетевого издания «Толк» (Алтайский край) Екатерина Жолнерова, представившая на конкурс материал «Память сильнее времени: шесть героических историй об алтайских воинах-железнодорожниках».

«Я впервые приняла участие в конкурсе, и очень приятно было в нем победить. Экскурсии были увлекательные, очень насыщенная программа. У нас есть прекрасная возможность узнать много нового о крупных предприятиях Сибири», – поделилась победительница Екатерина Жолнерова.

Оператор проекта: Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога, Сибирский банк ПАО Сбербанк.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».

Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». ИНН 5406004291.erid:LjN8KDQoY