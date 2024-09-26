Женщина из Новосибирской области умерла от пневмонии в Тайланде

В Таиланде от пневмонии скончалась 64-летняя пенсионерка из Искитима Новосибирской области Маргарита С.

По информации издания Бердск-Онлайн, женщина находилась в стране с конца июля по туристической визе. Обратные билеты были куплены на 15 сентября.

Маргариту госпитализировали 31 августа с диагнозом «пневмония». В ходе лечения у неё обнаружили тромбы в лёгких и ноге. Несмотря на усилия врачей, состояние пациентки ухудшалось. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Женщина скончалась в больнице.

Страховое покрытие закончилось быстро. Родным пришлось самостоятельно оплачивать дорогостоящее лечение. Транспортировка тела в Россию оказалась для семьи финансово невозможной, поэтому они приняли решение о кремации в Таиланде.