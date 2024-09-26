Жители Новосибирской области поделились фотографиями с отдыха в Сочи

В то время как в Новосибирске выпал первый снег, в Сочи продолжается бархатный сезон. Температура воздуха колеблется от +24 до +27 градусов, а вода в море остается теплой.

Поездка на отдых в Сочи в сентябре значительно дешевле, чем в разгар летнего сезона. Если в июле или августе стоимость отдыха может достигать ста тысяч рублей и более, то в сентябре она может снизиться в два раза.

Цены на жилье в Сочи остаются на уровне летних показателей, однако стоимость суток проживания немного уменьшилась. Летом многие варианты были недоступны, но сейчас появилось больше предложений.

Питание в городе также остается дорогим: обед в обычной столовой обойдется от 700 до 800 рублей, а в ресторанах сумма увеличивается в два-три раза.

Для отдыхающих доступны бесплатные волейбольные площадки и киносеансы на берегу моря, а туристический налог составляет всего 200-300 рублей за неделю.

«МК в Новосибирске» собрал фотографии самых интересных локаций, популярных среди сибирских туристов.