Адвокат раскрыл подробности дела о коррупции главы АИР Александра Зырянова в Новосибирске

Московский адвокат Роман Кандауров представляет в суде интересы гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» (Агентство инвестиционного развития региона) Александра Зырянова по делу коррупции в особо крупном размере. В эксклюзивном интервью Сиб.фм защитник рассказал о нестыковках следствия.

Эпизод первый

3 июня 2024 года в кабинете Александра Зырянова силовики провели обыск. На следующий день его поместили под стражу и возбудили уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним в суд доставили директора «ПЛП» Александра Гоманова и предпринимателей Рамиля и Артёма Муслимовых.

По версии следствия, группа бизнесменов заключила госконтракт с компанией «ПЛП» на сумму 60 миллионов рублей. В качестве компенсации они предложили главе «Корпорации» Александру Зырянову не денежные средства, а пиар-услуги, которые были ему необходимы в тот момент. Правоохранительные органы считают, что предприниматели не только организовали кинофестиваль «Семейные традиции», который повысил популярность Зырянова, но и оплатили его рекламу в СМИ на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

Стоит отметить, что Зырянов стал единственным фигурантом дела, который был отправлен из зала суда в СИЗО. Он также оказался единственным, кто отрицает свою вину, в то время как остальные участники дела согласились сотрудничать со следствием.

В качестве предмета взятки вменяется оказание услуг имущественного характера в пользу Зырянова, а именно оплата СМИ за размещение материалов, которые якобы повышают его положительный имидж, говорит адвокат Роман Кандауров.

«Нами были истребованы из СМИ (радио, телевидение, интернет-порталы) и из Корпорации все материалы, связанные с проведением кинофестиваля, опрошены сотрудники, которые были задействованы в согласовании контента. Во-первых, выяснилось, что общая стоимость платных публикаций и сюжетов в средствах массовой информации, касающихся проведения кинофестиваля «Семейные традиции», составила 375 450 рублей, а не 9,5 миллионов, как это указано в обвинении. Оплата производилась спонсорами мероприятия – ООО «Стройтех», которое само изъявило оказать содействие в проведение кинофестиваля «Семейные традиции». Все опрошенные сотрудники СМИ и Корпорации (протоколы опроса приобщены к материалам уголовного дела) единогласно сообщили, что публикации были направлены на анонс мероприятия, никто не просил пиарить лично Александра Зырянова. Кроме того, по нашему ходатайству был привлечен специалист-лингвист, который провел исследование всех публикаций, и составил заключение, из которого следует, что они не были направлены на повышение положительного образа Зырянова. Он упоминался там исключительно как генеральный директор «Корпорации развития Новосибирской области», то есть как организатор кинофестиваля», — поделился адвокат.

По словам Кандаурова, заключение специалиста приобщено к материалам уголовного дела.

«Следствие назначило свою лингвистическую экспертизу, фактически задав те же самые вопросы, что и мы. Вчера я ознакомился с заключением эксперта-лингвиста, который сделал точно такие же выводы, как и наш специалист: что действительно в публикациях упоминания только о «Корпорации развития» и о генеральном директоре, то есть ничего подобного, о чем говорится в обвинении, там нет», — отметил адвокат.

За 5 месяцев следствия, продолжает Кандауров, были получены доказательства отсутствия предмета взятки.

«Что может являться предметом взятки? Денежные средства, имущественная выгода, а также услуги в пользу взяткополучателя. В нашем случае следствием вменялись имущественные услуги в пользу Зырянова. Но, как мы видим, эта версия не подтвердилась: их ему оказано не было», — считает Кандауров.

Помимо этого, адвокатом подан запрос в избирательную комиссию Новосибирской области.

«Дело в том, что Зырянов утверждал в своих показаниях, что кинофестиваль «Семейные традиции» проходил как раз 15−16 марта 2024 года в поддержку выборов президента Российской Федерации. И это полностью подтвердилось ответом на мой адвокатский запрос. Председатель избирательной комиссии Ольга Благо представила договор, по которому организация передала «Корпорации» предвыборный ролик, в котором избиратели приглашаются на голосование. В рамках анонса кинофестиваля этот предвыборный ролик демонстрировался на больших мониторах-палатках, размещенных порядка в 90 адресах города Новосибирска. Мероприятие было в поддержку выборов президента, а не, как полагает следствие, для личного продвижения Зырянова», — делится деталями дела защитник.

Эпизод второй

В новом уголовном деле вновь фигурирует обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело связано с событиями 2021 года и предполагаемыми тесными связями Зырянова с бизнесменами Муслимовыми. Следствие утверждает, что руководитель «Корпорации» содействовал предпринимателям в получении государственного контракта через подконтрольный «Промышленно-логистический парк» («ПЛП»).

По версии следствия, Зырянов, общаясь с Рамилем и Артёмом Муслимовыми через посредника, предложил схему: с контракта на производство строительно-монтажных работ между «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК» он запросил 3 миллиона рублей отката.

«В новом эпизоде говорится, что Зырянов организовал вместе с Александром Гомановым заключение контрактов с двумя компаниями — ООО «Техстрой-НСК» и компанией отца и сына Муслимовых, которые дали показания на Зырянова. Якобы Гоманов был связующим звеном и в пользу этих предпринимателей и их компаний были заключены подряды в обход конкурсной процедуры. То есть у нас, допустим, есть порог в 20 миллионов рублей, чтобы заключать контракт без конкурса, а у них была работа на 60 миллионов. И они разбили это якобы на три подряда, чтобы можно было в обход конкурса контракты заключить», — объяснил адвокат.

Со слов собеседника, Зырянов не имеет отношения к управлению «ПЛП». Там генеральным директором является Гоманов, а Зырянов является председателем совета директоров.

«Эта должность является организационной, для созыва собрания совета директоров по ключевым вопросам компании, а Зырянов имеет лишь только один голос на собраниях, наряду с другими пятью членами совета директоров. И, соответственно, все решения по заключению сделок и подрядных работ принимает Гоманов. Зырянов на него не имеет воздействия никакого, так как Гоманов не является его подчиненным. Поэтому обвинение в этой части тоже абсурдно. Он не мог повлиять на заключение договоров между Гомановым и вот этими компаниями предпринимателей Муслимовых», — рассказал Кандауров.

Адвокат подметил, что к данным контрактам Зырянов не имел никаких отношений, а во-вторых, они были все исполнены.

«Государству не причинили никакого вреда от того, что делали эти компании. Они же выполнили работы». — продолжает он.

Почему остальные фигуранты под домашним арестом?

Адвокат Зырянова объяснил это тем, что остальные фигуранты дела пошли на сделку со следствием.

«Я считаю, что эти люди оговорили не только Зырянова, но и самих себя. Очная ставка проходила так, что Гоманов просто стоял и молчал. И фактически его показания, данные перед этим в качестве подозреваемого, были перенесены в очную ставку слово в слово. На очной ставке люди должны представлять противоположные мнения, с тем чтобы следователь устранил противоречия в показаниях и выявил, где же здесь правда, а где ложь. А если человек стоит и молчит, а следователь заносит его показания просто в протокол, то это не очная ставка, а фикция; это просто формальное исполнение формы без содержания», — говорит адвокат.

Эпизод третий

В четверг, 26 сентября в Дзержинском районном суде состоялось закрытое заседание, где Зырянову продлили арест до 2 декабря.

«Используется возбуждение дополнительных эпизодов якобы противоправной деятельности моего подзащитного для воздействия на суд, чтобы у последнего были хоть какие-то основания для продления срока содержания Александра Зырянова под стражей. Однако обвинение по дополнительным эпизодам так и не было предъявлено уже на протяжении двух месяцев, что говорит о явном отсутствии оснований для уголовного преследования Зырянова. Если бы были основания, то за два месяца 100% бы предъявили. Но там даже фабула звучит нелепо», — сказал он.

В этот раз, со слов Кандаурова, следствие выдвинуло уже третье обвинение, чтобы суд оставил Зырянова под стражей.

«Сейчас вот еще один эпизод, но пока мы тоже с ним не знакомы. Там опять ничего конкретного нет. Но он сделан с целью оказания давления на суд, с тем чтобы все-таки продлили срок содержания под стражей. Дело в том, что первое дело развалилось полностью. Нет доказательств того, что была взятка», — аргументирует адвокат.

За что преследуют Зырянова?

Адвокат считает, что уголовно преследовать Александра Зырянова могут из-за политических притязаний.

«Насколько я знаю, он хотел баллотироваться на высокопоставленную должность. Возможно, кому-то это не понравилось. Также место руководителя кому-то было интересно, с тем чтобы сместить его с должности, но он продолжает оставаться руководителем Корпорации. Зырянов пока не смещен с должности», — подытожил Роман Кандауров.