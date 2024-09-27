Алёна Блин ответила на оскорбления Даниила Вахрушева в шоу «Звёзды в джунглях» на ТНТ

В новом выпуске «Звёзды в джунглях» на ТНТ произошел конфликт между актером Даниилом Вахрушевым и журналисткой Аленой Блин.

Уже в это воскресенье, 29 сентября 2024 года, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Звёзды в джунглях», где между актером Даниилом Вахрушевым и журналисткой Аленой Блин произойдет эмоциональный конфликт, после чего на шоу появятся новые правила. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Молодой актёр нелестно выскажется в адрес Алены, назвав ее «такой же дамой, как и Дана», что спровоцирует сильную ссору, после которой журналистка жестко ответит Даниилу.

«Сидит этот щенок, звать никак, я впервые вижу эту рожу наглую, и он позволяет в мой адрес что-то говорить. Сначала он Дану Борисову оскорбил — легенду телевидения! А потом рот на меня открыл. Ты вообще, мальчик, понял, на кого ты рот открыл? Ты пожалеешь о своих словах. Даниил — невоспитанное хамло, которое позволяет себе оскорблять женщин!», — возмутилась Алена.

В результате на фоне ссоры участники разделятся на два лагеря: кто-то встанет на защиту телеведущей, а кто-то попытается объяснить резкое поведение Даниила.