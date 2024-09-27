Депутат Госдумы Виктор Игнатов поздравил Купинский район со 100-летием

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования Купинского района, состоялись сегодня в Новосибирской области.

Купинский район был создан 24 сентября 1924 года решением Сибирского Революционного Комитета. В рамках празднования депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв напомнил о совпадении этой даты с образованием СССР и поздравил жителей района с юбилеем.

Глава района Владимир Шубников показал делегации депутатов Законодательного собрания области и Госдумы РФ обновленную Новособорную площадь. Гости возложили цветы к памятнику святому князю Владимиру. Также депутаты осмотрели отремонтированную улицу Советов, на реконструкцию которой было направлено около 260 млн рублей.

«Сегодня мы осмотрели фронт работ на ул. Советов — почти 5 км, которые уже сделаны. Там мне вспомнился известный сюжет про дорогу, которая ведет к Храму. У вас есть Храм, и есть дороги, которые к нему ведут. А самое главное – есть мощная команда тружеников Купинского района, благодаря которым район развивается, благодаря кому у района большое будущее. С праздником вас и спасибо за ваш труд»! – поздравил жителей района депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв.

Праздник продолжился фестивалем народных культур «Мы сильны народом». Купинский район активно развивается, занимая одно из ведущих мест в Новосибирской области по производству зерновых культур и развитию социальной инфраструктуры.