82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 20:31
пробки
4/10
погода
+2.7°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 20:31
пробки
4/10
погода
+2.7°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
сегодня 19:22
общество

Депутат Госдумы Виктор Игнатов поздравил Купинский район со 100-летием

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования Купинского района, состоялись сегодня в Новосибирской области.

Купинский район был создан 24 сентября 1924 года решением Сибирского Революционного Комитета. В рамках празднования депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв напомнил о совпадении этой даты с образованием СССР и поздравил жителей района с юбилеем.

Глава района Владимир Шубников показал делегации депутатов Законодательного собрания области и Госдумы РФ обновленную Новособорную площадь. Гости возложили цветы к памятнику святому князю Владимиру. Также депутаты осмотрели отремонтированную улицу Советов, на реконструкцию которой было направлено около 260 млн рублей.

«Сегодня мы осмотрели фронт работ на ул. Советов — почти 5 км, которые уже сделаны. Там мне вспомнился известный сюжет про дорогу, которая ведет к Храму. У вас есть Храм, и есть дороги, которые к нему ведут. А самое главное – есть мощная команда тружеников Купинского района, благодаря которым район развивается, благодаря кому у района большое будущее. С праздником вас и спасибо за ваш труд»! – поздравил жителей района депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв.

Праздник продолжился фестивалем народных культур «Мы сильны народом». Купинский район активно развивается, занимая одно из ведущих мест в Новосибирской области по производству зерновых культур и развитию социальной инфраструктуры.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в