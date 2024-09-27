Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали в первом чтении проект закона об актуализации ставок транспортного налога

Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области поддержала в первом чтении подготовленный Правительством региона проект закона об увеличении ставок транспортного налога.

Представляя законопроект «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко напомнил, что последний раз актуализация рублёвых ставок транспортного налога проводилась в 2021 году. «С того времени ситуация значительно изменилась – в полтора раза выросла средняя зарплата, подросли другие ценовые параметры. Необходима и корректировка рублёвых ставок. Актуализация их привязана к стоимости бензина», – пояснил министр.

А именно, к эквиваленту количества бензина, который автовладельцем тратится примерно на одну заправку. Так, исходя из роста цены бензина, ставка для маломощных автомобилей до 100 лошадиных сил после индексации будет 1256 рублей. Для автомашин мощностью 124 лошадиных силы, самых распространенных на сегодняшний день, ставка будет 2073 рубля. То есть индексация ставок транспортного налога составит 10,6%, в зависимости от мощности автомобиля – от 120 до 200 рублей в год. В итоге актуализация ставок обеспечит рост поступлений транспортного налога на сумму порядка 240 млн рублей.

Голосованию предшествовало активное обсуждение. Депутат Яков Новоселов не согласился с обоснованием регионального Минфина. Привязка налоговой ставки к стоимости бензина может, по его мнению, еще больше спровоцировать инфляцию.

Депутат Сергей Левшенков аргументировал свое несогласие заявлением о фактически двойном налогообложении: в каждом литре бензина заложена цена акциза, плюс ставка транспортного налога также рассчитывается с учетом цены бензина. По оценке депутата Романа Яковлева, 10% роста – величина довольно значительная, тогда как улучшений на дорогах жители не видят.

Дискуссию прервал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров: «Сравнивать 2021 и 2024 годы – некорректно. Отдать дополнительно 100 рублей в казну Новосибирской области для ремонта дорог – это не так много. У каждого гражданина есть определённые обязанности перед государством, перед областью. Тем более в тех условиях, в которых сейчас живёт страна».

Вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко призвала коллег поддержать предложенную Правительством актуализацию транспортного налога. «На заседании бюджетного комитета также высказывались сомнения, что рост бензина может быть тем самым определяющим критерием. Есть смысл в следующем году подумать, к чему привязывать индексацию налоговой ставки. Кстати, чтобы увеличение не было чувствительным, комитет рекомендовал делать это не через три-пять лет, а чаще», – добавила Ирина Диденко.

«Проект закона рассмотрен на заседании комитета. Принято решение рекомендовать законопроект к принятию в первом чтении», – озвучил вердикт комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике его председатель Валерий Ильенко.

Большинством голосов депутаты поддержали принятие законопроекта в первом чтении.

«Ко второму чтению дискуссия продолжится. Депутаты ставят справедливые вопросы. Дело же не в ста рублях. Люди хотят видеть, на что они потрачены, – считает Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. – В налоге очень много составляющих, и бензин – только один из факторов. Положить квадратный метр асфальта сейчас и три года назад – разные вещи. Так что налог потихоньку, но все равно придется поднимать. Содержание, ремонт, строительство дорог – стоимость всего этого растет. Главное, чтобы люди видели, что их налоги идут в дело, что дороги становятся все более современными, скоростными, комфортными», – подчеркнул Андрей Шимкив.