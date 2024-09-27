Это день празднуют в чёрных платках: традиции и приметы траурного Воздвижения 27 сентября

Одновременно торжественный и скорбный праздник Воздвижение Креста Господня священники отмечают в тёмных одеждах, а прихожане в чёрных траурных платках. В этот день людям прощаются семь смертных грехов, но при одном условии. Подробности читайте ниже.

Шумные застолья, светские мероприятия и вечеринки сегодня под запретом, поскольку православные вспоминают о страданиях, которые был вынужден пережить Иисус Христос ради спасения всего человечества.

Чтобы люди не отвлекались от духовного труда в этот день запрещены крупные строительные и земельные работы, тотальная уборка помещений. Также 27-го сентября не стоит затевать конфликты и выяснение отношений. Если возникнет желание с кем-то поссориться, то достаточно прочесть простую молитву (к примеру, «Отче наш») и негативные эмоции улягутся сами собой, а душа очиститься.

В народе говорят, что в этот день людям прощаются семь смертных грехов. Для этого нужно посвятить этот день скоромной (постной) пище, в идеале приготовить блюда из капусты и искренним молитвам. Сибирские старожилы говорили – «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».

Кроме того, в народном календаре этот день именуют как Третьи Осенины, которые являются финалом бабьего лета и наступление осени на всей территории России. А ещё поговаривают, что капуста, приготовленная в этот день, получается самой вкусной и полезной.

«Народные метеорологи», в свою очередь, уверяют, что иней на почве в этот день предвещает раннюю зиму, а сильный ветер становится предвестником теплого лета следующего года.