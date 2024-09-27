Губернатор Андрей Травников поздравил Новосибирский государственный университет с 65-летием

Один из лучших не только в Сибири, но и в России вуз — Новосибирский государственный университет — отметил 65 лет. Выпускников, студентов, преподавателей, ветеранов университета с юбилеем вуза поздравил Губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул: сегодня НГУ стабильно занимает высокие позиции в международных и национальных рейтингах. «Поздравляю всех с днём рождения любимого университета, с его 65-летием! Благодарю все предыдущие поколения студентов, выпускников, преподавателей, сотрудников за ту основу, авторитет, который был создан в предыдущие годы. Благодарю всех представителей современного университетского сообщества за развитие этого потенциала, за то, что в меняющихся условиях 21 века университет нашёл себя, выработал новую стратегию, при этом не потеряв то главное, ради чего он создавался 65 лет назад.

Можно сказать, что история сделала виток, и сегодня университет снова приближается к модели Физтеха, реагируя на запрос не только академических институтов, но и технологических корпораций, инновационных предприятий, готовит специалистов как исследователей, так и инженеров, инновационных предпринимателей.

Желаю университету уверенно двигаться по выбранному пути, расти и развиваться, сохраняя традиции и основу», — заявил Губернатор.

Кроме того, Андрей Травников вручил заслуженным представителям профессорско-преподавательского состава университета Почетные грамоты, Благодарность, Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области.

Также в торжественном заседании Ученого совета НГУ, посвященного 65-летию Новосибирского государственного университета приняли участие Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон, главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов.

Доклад «Чтить прошлое, жить в настоящем, творить будущее» участникам собрания представил ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук.

Отметим, что Новосибирский госуниверситет с самого начала задумывался как платформа для подготовки научных кадров для Сибирского отделения академии наук – молодых перспективных специалистов нужно было много, и они были нужны постоянно. Здесь с первого дня преподавали учёные из институтов СО РАН, а студенты рано начинали участвовать в научных исследованиях.

За это время в небольшом по градостроительным меркам Академгородке были сконцентрированы десятки научно-исследовательских институтов, вуз, «заточенный» на исследовательскую работу и подготовку молодых перспективных учёных, физматшкола и другие школы.

Университет вырос на порядок по количеству студентов: с 460 человек в 1966 году до 8700 в 2024-м. Стало больше и преподавателей: 1966 год – 197 человек, 2024 год – 2800 человек.