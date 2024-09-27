Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирский вуз с 65-летием

На 65-летие НГУ пришел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сегодня, Новосибирский государственный университет (НГУ) отмечает свое 65-летие. Известно, что 29 сентября 1959 года в вузе прочитали первую лекцию для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В честь торжества губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично поздравил с юбилеем преподавателей, студентов, выпускников и ветеранов университета.

“Можно сказать, что история сделала виток, и сегодня университет снова приближается к модели физтеха, реагируя на запрос не только академических институтов, но и технологических корпораций, инновационных предприятий, готовит специалистов как исследователей, так и инженеров, инновационных предпринимателей”, — отметил он.

Также губернатор области вручил почетные грамоты, благодарность и благодарственное письмо губернатора заслуженным преподавателям вуза.

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