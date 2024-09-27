Как мы стали ЮНКОРами

3 сентября мы с классом посетили офис медиа-холдинга СибФМ Групп. И это было первое наше знакомство с настоящей журналистикой.

Всë началось с того, что нас встретили сотрудники отдела новостей во главе с директором Мариной Викторовной Волк. Нам показали, как всё устроено, провели экскурсию по офису, рассказали о новостях, о радио и о возможностях маркетинга.

Потом нам показали древо, на котором были изображены все работающие в СибФМ. И нам показалось, что они одна семья.

После этого мы поднялись на второй этаж. Там было ещё интереснее. Мы увидели колокольчик и узнали, как он действует. Когда журналист заканчивает 10 статей, он должен позвонить в него. Это мотивирует других. Дальше мы отправились по разным кабинетам.

По пути нам показали стенд с подписями футболистов "Сибири", шарфом футбольной школы "Динамо" и футболкой волейболиста новосибирского "Локомотива". А дальше, после просмотра фильма о нашей Новосибирской области, с её красотами и богатствами, нас посвятили в журналисты.

Все ребята нашего класса получили удостоверения ЮНКОРов. Потом, многие задавали вопросы, внимательно слушали ответы, а некоторые даже включали диктофоны, чтобы всё хорошо запомнить. Мы сфотографировались и нас пригласили к столу. Мы ели и делились впечатлениями. У всех было хорошее настроение.

За эту поездку в СибФМ я узнал много всего нового, например, что журналистика вечна.

Материал подготовлен юным корреспондентом Сиб.фм, учеником Медиакласса.