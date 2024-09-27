Медиаменеджер Сергей Эклер из Новосибирска стал лауреатом конкурса «Лучшие имена немцев России – 2024»

Директор ОТС Сергей Эклер одержал победу в номинации «Эффективный руководитель» конкурса «Лучшие имена немцев России – 2024». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Москве 21 сентября.

Сергей Эклер возглавил Новосибирскую областную телерадиовещательную сеть 9 лет назад. В конкурсе, который уже 14 лет проводит Международный союз немецкой культуры, директор ОТС участвовал впервые. Наряду с известными артистами, учеными, спортсменами и общественными деятелями, в этом году решили отметить топ-менеджеров, доказавших свою эффективность.

«Там были достаточно сильные конкуренты, например, депутат Госдумы по Алтайскому краю Иван Лоор, и я не ожидал и не думал, что одержу победу», — поделился лауреат с корреспондентом Сиб.фм.

Также среди победителей этого года худрук Санкт-Петербургского театра им. Ленсовета Лариса Луппиан, капитан сборной России по баскетболу 3х3 Михаил Гюнтер и ещё одна сибирячка — доцент НГПУ Оксана Сидорчук (Ботт). Эти имена вошли в список самых уважаемых российских немцев наряду с композитором Альфредом Шнитке — его в этом году объявили в памятной номинации «Имя народа». Кандидатуры Сергея Эклера и Оксаны Сидорчук выдвинул на конкурс Новосибирский областной Российско-немецкий дом, и приятно, что люди со всей страны, которые голосовали, поддержали номинантов из Сибири.

Сергей Эклер родом из поволжских немцев. В 1941 году из-под Энгельса их депортировали в Сибирь. Деды рассказывали внукам, как в товарных вагонах их перевезли в нынешний Краснозерский район Новосибирской области. Им удалось сохранить на новом для себя месте и язык, и традиции. И речь не только о квашеной капусте и галушках, рецепты которых в большой семье Эклеров передаются из поколения в поколение.

«Как и у всех немцев, у нас всегда было очень чисто, практически ежедневная уборка проводилась. Порядок — наше все. Всегда строго разделены обязанности, поэтому к ответственности я привык с детства. И это, конечно, помогает в работе», — рассказал Сергей Эклер.

Победители во всех номинациях были определены с помощью онлайн-голосования. Директор новосибирского медиахолдинга признается: не ожидал, что займет первое место, но когда узнал об этом, то был очень рад.

«Победа, как мне кажется, особенно важна для моего папы, и мой дедушка, российский немец, предки которого живут в России более 200 лет, я думаю, очень бы гордился», — поделился лауреат.

По мнению Сергея Эклера, этот конкурс нужно продолжать. Осознание и принятие своей идентичности — важно в такой многонациональной стране, как Россия.

«Я считаю, важно гордиться своими предками и корнями, поэтому подобные конкурсы однозначно это поддерживают. И в этом я совершенно согласен с президентом Владимиром Путиным, который подчеркивал, что каждый народ, каждая культура имеет свою ценность в России», — подытожил победитель.

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис в беседе с корреспондентом Сиб.фм заявил, что если люди, населяющие нашу страну, будут хорошо знать историю и культуру ее народов, они станут лучше понимать и уважать друг друга.

«Поэтому мы, российские немцы, проводим такое большое мероприятие для того, чтобы отметить своих людей, которые делают огромный вклад в экономику, в науку, культуру, искусство страны. И, конечно же, делаем конкурс открытым в информационном плане, потому что для нас это гордость. Конечно, хочется, чтобы все знали своих героев в лицо», — объяснил Матис.

Уточним, что конкурс направлен на поощрение российских немцев, которые добились общепризнанных успехов в своей профессиональной деятельности.