Министр ЖКХ Новосибирской области Архипов не признает вину по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало уголовное дело в отношении Дениса Архипова.

Центральный районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении министра ЖКХ Новосибирска Дениса Архипова. Чиновнику инкриминируют 2 преступления, связанных с превышением и злоупотреблением полномочиями. Его обвиняют обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ и ч.3 ст.285 УК РФ.

По данным следствия, Архипов, в 2018 году на должности заместителя министра ЖКХ, подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств в 2018 году. Фирма проиграл конкурс, но ей было выделено 10 млн рублей.

В другом преступлении фигурирует компания «Экология-Новосибирск», которая в 2022 году заявила о банкротстве — сумма долгов составила более 1,5 миллиардов рублей. Архипову, по данным следствия, было поручено отправить в банк требование об оплате безотзывной банковской гарантии на сумму 220,174 миллионов рублей. А в дальнейшем министр отказался от требований уплаты банковской гарантии и 220 миллионов рублей не поступили в региональный бюджет.

Сам Архипов с обвинениями не согласен, вины он не признает. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ.

«Денис Николаевич вину не признает и рассчитывает на справедливое рассмотрение дела в суде. Он не уволен с государственной гражданской службы», — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении редакции Сиб.фм

В министерстве заявили, что принятое Архиповым решение об отказе от ранее заявленного требования по банковской гарантии было направлено на сохранение возможности оказания услуг ООО «Экология-Новосибирск» по вывозу ТКО, что позволило предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологических условий в регионе в сложный новогодний период.

«Арбитражный суд констатировал отсутствие признаков незаконного бездействия в решении министерства и указал, что направление требования о банковской гарантии является правом, а не обязанностью министерства», — отметили в министерстве ЖКХ.

Также, по их словам, в распоряжении суда имеется письмо о непризнании потерпевшим правительства Новосибирской области, поскольку оно не являлось стороной соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Новосибирской области.

«Внутренняя проверка, проведенная в 2020 году контрольным управлением правительства Новосибирской области, также не выявила ущерба областному бюджету и установила, что министерством были приняты все возможные меры по выявлению причин и условий совершения нарушений. Соответствующие документы также имеются в распоряжении Центрального районного суда», — подытожили в министерстве.