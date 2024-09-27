Новосибирская область запускает программу для обучения пожилых молодежному сленгу

Власти Новосибирской области объявили о запуске программы «Счастливая бабушка», направленной на улучшение общения между пожилыми людьми и их внуками.

Программа включает курс молодёжного сленга, что должно помочь пожилым людям лучше понимать молодежный язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Проект первоначально был реализован на базе Маслянинского комплексного социально-оздоровительного центра. В рамках практики «Счастливая бабушка» проводятся разнообразные мероприятия в течение 14 дней, которые помогают переосмыслить отношения между поколениями, а также развить новые навыки у бабушек и дедушек.

В рамках программы пожилые участники получают задания, такие как написание писем внукам, выпечка печенья и освоение современных настольных игр. Участие в программе уже приняли более тысячи пожилых людей. Областные власти планируют распространить эту практику на весь регион в следующем году.