«Новосибирский бюджет»: 100 миллиардов, индексация зарплат и уверенность в отопительном сезоне

Первая осенняя сессия Совета депутатов города Новосибирска, прошедшая 25 сентября, она затронула ключевые вопросы жизни города, от бюджетных корректировок до готовности к отопительному сезону.

Бюджет – рост и распределение

Руководитель департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков представил депутатскому корпусу поправки, которые необходимо было утвердить.

В этом году бюджет Новосибирска преодолел «психологический барьер» в 100 миллиардов рублей. Доходная и расходная части превысили эту отметку, что свидетельствует о росте экономической активности города. Доходы в обновленном бюджете на 2024 год составляют 102,5 млрд рублей, расходы — 104,6 млрд рублей. Дополнительные средства получены за счет продажи земельного участка возле «Локомотив-Ареной».

Деньги будут направлены на индексацию зарплат бюджетников (на 16,2% уже в октябре), дорожные проекты, расселение аварийных домов, ремонт тротуаров и другие направления.

Депутаты приняли предложенные поправки

Комментируя решение депутатов, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (депутатское объединение «Единая Россия») Кирилл Покровский отметил, что в этом году барьер в 100 миллиардов был пройден. Доходная и расходная части бюджета Новосибирска превысили 100 миллиардов рублей. Выросли межбюджетные трансферты: мы получили более 1,2 млрд рублей дополнительных средств из областного бюджета. Мы также увеличили собственные доходы города на 5,3 млрд рублей. Средства будут направлены на увеличение зарплат бюджетников – они будут проиндексированы на 16,2% уже в октябре. 160 млн рублей будут направлены в дорожный сектор. Внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции, социальной сфере города. 758 млн рублей будет направлено в сферу образования. Ни один департамент не останется без увеличения расходной части, — пояснил Кирилл Покровский.

Отопительный сезон

По результатам докладов Дмитрия Перязева, генерального директора АО «СГК-Новосибирск», и Дмитрия Зайкова, начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, можно сделать вывод: что город готов к отопительному сезону 2024-2025 года.

Руководители коммунальной сферы отметили масштабные работы, проведенные за летний период, чтобы предотвратить повторение аварий, затронувших жилой сектор в прошлом году.

Дмитрий Перязев отметил рост числа выявленных дефектов на теплосетях, но большая часть уже устранена, оставшиеся — в процессе ликвидации. В этом году компания впервые применяет роботов для обследования труб внутри, что позволяет обнаружить дефекты без разрушительных гидравлических испытаний.

Дмитрий Зайков доложил депутатам о готовности системы отопления города, а также о сохраняющихся узких местах и планах по их решению.

Депутаты приняли информацию к сведению, отметив значительный объем работ, проведенных на теплосетях города за летний период. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин подчеркнул, что проведенные работы дадут возможность пройти отопительный сезон без серьезных проблем.

Ключевые выводы

Новосибирск продолжает развиваться и укреплять свою экономику. Город готов к зимнему периоду и предотвратить повторение проблем с отоплением, как в прошлом году. Бюджет города направлен на решение важных социальных и инфраструктурных задач.

«За время проведения гидравлических испытаний было выявлено 1221 дефект на трубопроводах. В этом году с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонта заменяется 75 километров тепловых сетей. СГК инвестировала 6,6 млрд рублей в ремонт тепловых сетей и еще столько в обслуживание ТЭЦ. Это очень масштабные инвестиции и большой объем работ. Очень рассчитываем, что этот отопительный сезон пройдёт штатно, без аварий. Рассчитываем, что и в следующем году объем инвестиций на эти цели сохраниться», — подвел итоги Игорь Кудин.