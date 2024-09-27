Новосибирску грозит новый штамм коронавируса

Яков Новоселов, новосибирский эпидемиолог, заявил, что сибирские морозы не станут для новых штаммов преградой.

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова заявила, что на территории региона пока не было зарегистрировано новых штаммов коронавируса.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов из Новосибирска объяснил, что любой инфекционный возбудитель, который характеризуется высокой заражаемостью, в любом случае дойдет до любой точки мира в течение считанных месяцев.

Поэтому, по словам эксперта, нет сомнения, что в Новосибирскую область также проникнут новые штаммы коронавируса. Он отметил, что сибирские холода не станут для них препятствием.

«Вирус гриппа не сильно сдерживают холода, как и до этого другие штаммы: ковид-19, омикрон, кентавр. Здесь будет то же самое», — подытожил Новоселов.

Ранее эксперт заявлял, что осенью традиционно наблюдается рост числа инфекционных заболеваний, в том числе и респираторных. Он объяснил, что это связано с понижением температуры, из-за чего иммунитет вынужден работать более напряженно.

Напомним, что, согласно информации ТАСС, в области начался эпидемический сезон-2024. По данным главного эпидемиолога региона Елены Пудовой и заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, сейчас еженедельно количество заболевших увеличивается на 20–30%.

В данный момент в стационарах области находятся около 200 новосибирцев с ОРВИ. Отмечается, что тяжелых пациентов среди них нет.