Опубликованы адреса подключения к отоплению с 27 сентября в Новосибирске

Отопительный сезон в Новосибирске стартовал с 16 сентября.

Подключение происходит поэтапно. Сначала тепло подавали в детские сады и медицинские учреждения, а с 18 до 30 сентября включительно — в жилые дома.

В пятницу, 27 сентября, начался последний этап подключения домов к отоплению. Сиб.фм публикует адреса домов, в которых с сегодняшнего дня включат тепло.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, проспект Карла Маркса, Башня, нечетная сторона ул. Блюхера, Телецентр, ул. Немировича–Данченко, ж/к Панорама, район Обл. больницы.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Большевистская, ул. Обская, 2-ая Обская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Спартака; ул. Чаплыгина от ул. Революции до Красного проспекта; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Щетинкина, ул. Депутатская, М. Горького от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта; ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Ивачева, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль.

ТЭЦ-3: Ленинский район: Троллейный по ул. Пархоменко – Пермская – Новосибирская, Юго-Западный ж/м по ул. Связистов , 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Спортивная, ж/м Чистая Слобода, часть Западного ж/м по ул. Холмистая- -Забалуева, Станиславский ж/м, ул. Ударная, ул. Вертковская, ул. Телевизионная, ул. Немировича-Данченко, Кировский район: ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3, ж/м Бугринская роща, Северо – Чемской, ул. Водозабор, частично Затулинский ж/м, УО «Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор.

ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Перевозчикова, ул. Жуковского, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Северная, ул. А. Невского, ул. Игарская, ул. Фадеева.

ТЭЦ-5: ул. Комбинатская, Промышленная, Заслонова, Коминтерна, Д.Бедного, Алейская, Светлая, ж/м "Берёзовая роща", Писарева, пр. Дзержинского, Мичурина, ж/м Челюскинцев, ул.Железнодорожная, жилая зона ж/д вокзала, ж/м Ельцовский, ул.Холодильная, Сухарная, Тимирязева, ж/м Линейный, Кропоткинский ж/м, ж/м по Красному проспекту за путепроводом, Трикотажная.