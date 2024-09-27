Педагог-каратист из Новосибирска стал победителем всероссийского конкурса

Сибиряк стал абсолютным победителем всероссийского конкурса.

В пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что педагог Дворца творчества детей и учащейся молодежи "Юниор" из Новосибирска Игорь Соснин стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности "Сердце отдаю детям".

Известно, что в федеральном заочном этапе конкурса приняли участие 454 педагога из 82 регионов России. В результате финалистами стали 90 человек из 42 регионов.

Ранее Сиб.фм писал, что боец из Новосибирска выиграл первенство мира по муайтай в Таиланде