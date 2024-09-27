Пенсионерка из Новосибирской области умерла на отдыхе в Таиланде от пневмонии

Сибирячка скончалась в Таиланде от пневмонии.

64-летняя бывшая жительница Искитима Новосибирской области отдыхала в Таиланде и умерла там от пневмонии. Об этом сообщил портал Бердск Онлайн.

Известно, что женщина уехала в путешествие в конце июля 2024 года. Уже на отдыхе она начала чувствовать недомогание, но подумала, что это просто простуда, поэтому лечилась самостоятельно. Только через время сибирячка решила обратиться к медикам — 31 августа ее госпитализировали в больницу, где ей был поставлен диагноз пневмония, а позже выявлены тромбы в легких и ноге.

По словам родственников, покрытие медицинской страховки быстро исчерпалось, тогда семье пришлось доплачивать сотни тысяч батов за лечение. Женщина умерла под аппаратом ИВЛ. После чего родственники также оплатили пребывание тела в морге и его кремацию, но перевозка тела в РФ оказалась еще дороже.

Жители Таиланда призывают всех туристов внимательнее подходить к выбору страховых полисов.

Напомним, что жительница НСО умерла после операции в реабилитационном центре