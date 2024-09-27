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общество

Под Новосибирском главного охотника района обвинили в браконьерстве

Фото: Сиб.фм

В Кочковском районе Новосибирской области разгорелся скандал, связанный с незаконной охотой.

В распоряжении СМИ появилось видео, запечатлевшее процесс убийства медведя. Главным фигурантом дела стал председатель местного общества охотников и рыболовов.

На видеоматериале видно, как медведя преследуют два автомобиля по полю, а затем происходит убийство животного, после чего следуют кадры фотосессии с тушей. Согласно видео, непосредственное участие в незаконной охоте принимал руководитель районного общества охотников и рыболовов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Игорь Кириченко
Журналист

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