Под Новосибирском главного охотника района обвинили в браконьерстве

В Кочковском районе Новосибирской области разгорелся скандал, связанный с незаконной охотой.

В распоряжении СМИ появилось видео, запечатлевшее процесс убийства медведя. Главным фигурантом дела стал председатель местного общества охотников и рыболовов.

На видеоматериале видно, как медведя преследуют два автомобиля по полю, а затем происходит убийство животного, после чего следуют кадры фотосессии с тушей. Согласно видео, непосредственное участие в незаконной охоте принимал руководитель районного общества охотников и рыболовов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.