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спорт

Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске состоялась последняя домашняя игра новосибирской хоккейной команды «Сибирь».

Вчера, 26 сентября 2024 года, в Новосибирске на льду «Сибирь-Арена» хоккейный клуб «Сибирь» сыграл последнюю домашнюю игру — сибиряки проиграли команде «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 2:4.

Из-за поражения новосибирцы уступили «Автомобилисту» верхнюю строчку Восточной конференции Континентальной хоккейной лиге.

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 2

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 3

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 4

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 5

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 6

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 7

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 8

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 9

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 10

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 11

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 12

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 13

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 14

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 15

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 16

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 17

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 18

Фото Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры 19

Напомним, что 24 сентября на льду «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная команда уверенно обыграла «Сочи» со счетом 4:2.

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Валерия Митрохина
Журналист

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