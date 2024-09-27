Последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением: кадры эмоциональной игры

В Новосибирске состоялась последняя домашняя игра новосибирской хоккейной команды «Сибирь».

Вчера, 26 сентября 2024 года, в Новосибирске на льду «Сибирь-Арена» хоккейный клуб «Сибирь» сыграл последнюю домашнюю игру — сибиряки проиграли команде «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 2:4.

Из-за поражения новосибирцы уступили «Автомобилисту» верхнюю строчку Восточной конференции Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, что 24 сентября на льду «Сибирь-Арена» в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная команда уверенно обыграла «Сочи» со счетом 4:2.