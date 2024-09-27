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общество

Появился прогноз магнитных бурь в Новосибирске на 27 сентября

Фото: freepik.com

Метеочувствительные жители Новосибирска могут быть спокойны. Вероятность магнитной бури в пятницу, 27 сентября, составляет 10%.

Вероятность магнитного шторма — всего 1%. Такой прогноз предоставили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, сила колебаний составит два балла. Слабая магнитная буря начинается при показателях от пяти баллов.

В такие дни жители с повышенной чувствительностью к магнитным бурям не ощущают воздействия на здоровье.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев ждет второе бабье лето этой осенью.

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Игорь Кириченко
Журналист

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