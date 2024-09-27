Предприятие «Водолей» нанесло ущерб в 160 млн рублей природе Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против компании «Водолей» из-за ущерба природе на 160 миллионов рублей.

Следственные органы Новосибирской области иницииро.вали уголовное дело в отношении ООО «Водолей», занимающегося оптово-розничной торговлей сантехникой и керамогранитом. Причиной стало подозрение в причинении экологического ущерба, превышающего 160 миллионов рублей.

По информации прокуратуры региона, с 2006 года компания эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов в селе Прокудское Коченевского района. В ходе проверки было установлено, что сотрудники предприятия нарушили законодательство, разместив отходы производства и потребления на территории, не предназначенной для этого. Кроме того, они самовольно сняли и переместили плодородный слой почвы, что привело к его загрязнению и ухудшению качества земель сельскохозяйственного назначения.

Уголовное дело возбуждено по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). за нарушение правил охраны окружающей среды при проведении работ.