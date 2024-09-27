Председатель Госдумы Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 октября

В октябре 2024 года в России вступят в силу несколько новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Одним из них является закон об индексации военных пенсий на 5,1%, что коснется около 2,8 миллиона человек. Президент России Владимир Путин подписал данный закон в июле.

Кроме того, с 1 октября будут проиндексированы на 5,1% зарплаты работников федеральных государственных учреждений, включая преподавателей федеральных вузов, сотрудников гидрометеорологической службы и медицинских работников клинических центров. Это распоряжение было подписано главой правительства Михаилом Мишустином в августе.

Также Володин отметил несколько других законов:

Контроль за деятельностью платежных агентов: будет создана саморегулируемая организация операторов по приему платежей.

Борьба с «зеркалами» сайтов: Роскомнадзор будет блокировать копии пиратских ресурсов напрямую.

Защита интересов клиентов страховых компаний: физические лица, приобретающие полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни, будут тестироваться на квалификацию.

Пересмотр уровня риска подозрительных операций: юридические лица и индивидуальные предприниматели, попавшие в группу высокой степени риска, смогут обратиться с заявлением о пересмотре их статуса.

Новые нормы при госзакупках: уточняются правила участия юридических лиц в закупках и порядок рассмотрения жалоб.

Функционирование АИС страхования: россияне смогут бесплатно получить сведения о себе из автоматизированной информационной системы.

Информационные системы Росгвардии: у Росгвардии появятся собственные информационные системы в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности.

Использование «сиротских» произведений: закон позволит легально использовать тексты, фотографии и музыку авторов, которые не известны, если срок охраны прав еще не истек.