С экс-мужа певицы из Новосибирска Пелагеи приставы взыскивают долг 60 млн рублей по алиментам и имуществу

Бывший муж певицы из Новосибирска Пелагеи после проигранного суда по алиментам подал заявление об индексации.

Судебные приставы начали исполнительное производство против олимпийского чемпиона по хоккею и бывшего мужа певицы из Новосибирска Пелагеи. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По данным ФССП, общая сумма долга у Ивана Телегина — более 60 миллионов рублей. Производство заведено по взысканию «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Предположительно, такая огромная сумма связана с проигранными делами по взысканию алиментов и общего нажитого имущества.

Напомним, Пелагея выиграла суд у бывшего мужа в мае 2024 года. Как объяснил её адвокат, хоккеист просил уменьшить алименты, но ему отказали.

Судебные разбирательства между экс-супругами длятся уже 4 года. В 2022 году Телегин хотел отсудить у экс-супруги несколько активов — в частности, квартиру на Нежинской улице и загородный дом, но суд ему отказал. Размеры алиментов он также долго оспаривал — у звёздной пары в 2017 году родилась дочь.

После развода суд постановил выплачивать олимпийскому чемпиону 25 процентов от дохода. Тогда это было примерно 2 миллиона рублей от его заработка. Дальше он сумел добиться уменьшения суммы с 1/4 части ежемесячного заработка на 1/6 часть. Уменьшать дальше ему уже отказали.

Сиб.фм обратил внимание, что последнее заседание состоялось 13 сентября по «индексации присужденных денежных сумм», — упрощенный порядок возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением должником решения суда, когда взысканные суммы обесцениваются в результате экономических явлений.

Отметим, по данным ТАСС, спортсмену запретили выезд из России из-за долгов.



Напомним, новосибирская певица Пелагея хочет отсудить у экс-супруга 250 тысяч рублей за содержание дом.

Также Сиб.фм писал, Пелагея прокомментировала смерть ведущего Александра Маслякова.