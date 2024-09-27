«Сильные духом, неизвестные героини»: история оживает в сердцах школьников Новосибирской области

В сентябре стартовал уникальный проект, объединяющий школьников 7-9 классов из Красноозерского, Кочковского, Ордынского районов и города Бердска. «Сильные духом, неизвестные героини» — это путешествие в историю, посвященное женщинам, которые внесли неповторимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Проект ставит перед собой важные цели:

– Восстановление исторической памяти: рассказывая о подвигах женщин-землячек, часто забытых историей. Проект стремится пробудить у юных сибиряков интерес к прошлому.

– Развитие чувства патриотизма: демонстрируя важность исторических событий для формирования национальной идентичности, проект воспитывает у учащихся любовь к Родине.

– Повышение интереса к истории: делая изучение прошлого увлекательным и актуальным, проект поощряет у школьников желание глубоко погружаться в исторические события.

«Сильные духом, неизвестные героини» — это важный шаг в воспитании патриотизма и любви к Родине у будущего поколения!

Основная цель проекта: вовлечь детей и молодежь в изучение роли женщин-землячек в истории Великой Отечественной войны.

Сформировать у них ценностные ориентиры, способствующие укреплению патриотизма и гражданского самосознания. Сохранить историческую память семей Новосибирской области и преемственность поколений.

Проект «Сильные духом, неизвестные героини» — это возможность для школьников узнать о подвигах женщин, которые писали историю нашей страны!