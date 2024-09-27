Скандальный актер из Новосибирска Никита Кологривый не попал в тизер «Небриллиантовая рука»

Новосибирский актер Кологривый не попал в тизер телефильма «Небриллиантовая рука».

Телеканал ТНТ совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск» подготовил музыкальный телефильм «Небриллиантовая рука», премьера которого состоится в канун Нового года.

Первый тизер уже доступен всем зрителям — он представляет собой ироничную нарезку рецензий пользователей о предстоящей премьере.

В небольшом ролике есть знаменитые личности, такие как Тимур Батрутдинов, который сыграет Семёна Семёновича Горбункова, Алексей Воробьёв в роли Гены Козодоева и Максим Лагашкин в образе контрабандиста Лёлика. Также в тизере участвуют Михаил Галустян, Павел Воля, Ольга Картункова и другие артисты.

В телефильме также снялся новосибирский актер Никита Кологривый, однако в тизере его не показали, поэтому его герой останется загадкой для всех зрителей.

Напомним, что новосибирский актер Кологривый прокомментировал свое участие в фильме про Жириновского