Скандальный актер из Новосибирска Никита Кологривый не попал в тизер «Небриллиантовая рука»

Новосибирский актер Кологривый не попал в тизер телефильма «Небриллиантовая рука».
Телеканал ТНТ совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск» подготовил музыкальный телефильм «Небриллиантовая рука», премьера которого состоится в канун Нового года.
Первый тизер уже доступен всем зрителям — он представляет собой ироничную нарезку рецензий пользователей о предстоящей премьере.
В небольшом ролике есть знаменитые личности, такие как Тимур Батрутдинов, который сыграет Семёна Семёновича Горбункова, Алексей Воробьёв в роли Гены Козодоева и Максим Лагашкин в образе контрабандиста Лёлика. Также в тизере участвуют Михаил Галустян, Павел Воля, Ольга Картункова и другие артисты.
В телефильме также снялся новосибирский актер Никита Кологривый, однако в тизере его не показали, поэтому его герой останется загадкой для всех зрителей.
Напомним, что новосибирский актер Кологривый прокомментировал свое участие в фильме про Жириновского