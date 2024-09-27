Сомнолог Завалко рассказала о пользе дневного сна

По словам эксперта, дневной сон повышает способность ясно мыслить, восстанавливает силы и уберегает от случайных ошибок.

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко рассказала в беседе с RuNews24.ru о пользе дневного сна. Так, по ее словам, он повышает способность ясно мыслить, восстанавливает силы и уберегает от случайных ошибок.

«В то же время дневной сон, особенно продолжительный (больше 45 минут) и особенно во второй половине дня, может затруднять засыпание на ночь. Некоторые люди чувствуют себя вялыми и дезориентированными после дневного сна», – подчеркнула специалист.

Завалко посоветовала уделять сну днем максимум 15-20 минут. Это помогает взбодриться и с меньшей вероятностью нарушит отход к ночному сну.

Напомним, сомнолог Завалко предупредила об опасности регулярного недосыпа.