Ученые из Новосибирска рассказали об изучении смертельного вируса

В 2024 году отмечается 45-летие победы над оспой.

На протяжении этого времени в мире не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Образцы вируса оспы хранятся в двух местах: в Центре контроля и профилактики заболеваний в Атланте (США) и в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

На форуме OpenBio-2024 сотрудники центра «Вектор» обсудили историю изучения вируса и текущее состояние исследований. Главный научный сотрудник отдела геномных исследований Сергей Щелкунов сообщил, что он работает с ортопоксвирусами более 30 лет.

В 1990 году в Москве и Новосибирске были утверждены национальные программы по исследованию генома вируса натуральной оспы. В 1992 году российские ученые завершили секвенирование генома штамма вируса и провели его компьютерный анализ. В 1994 году было принято решение о хранении вируса в двух местах.

Кроме того, «Вектор» впервые расшифровал полные геномы оспы обезьян и оспы коров. Исследования штаммов и разработка вакцин продолжаются. В прошлом году в мире началась эпидемия обезьяньей оспы. Сергей Щелкунов отметил, что уже обнаружены варианты оспы обезьян, отличающиеся от исходного штамма, и эволюция вируса продолжается.