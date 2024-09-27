Ученые из центра «Вектор» обнаружили около 30 новых вирусов в комарах Новосибирской области

На биотехнологическом форуме в Новосибирске заместитель директора центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев сообщил о значительном открытии: в местных комарах выявлено около 30 новых вирусов.

По словам Локтева, исследование показало, что эти насекомые являются носителями целого спектра ранее неизвестных вирусов. Ученые центра«Вектор» уже собрали и секвенировали геномы обнаруженных вирусов.

Локтев акцентировал внимание на важности изучения новых флавивирусов, которые могут вызывать природно-очаговые инфекции. Он также отметил, что ежегодно около 500 миллионов человек сталкиваются с заболеваниями, вызванными флавивирусами. В заключение ученый выразил надежду на то, что в будущем вирусология станет более доступной и виртуальной.