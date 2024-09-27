Успехи Новосибирской области в восстановлении прав дольщиков отмечены федеральным Фондом развития территорий

Новосибирская область входит в число регионов, где активно продолжается восстановление прав обманутых дольщиков, в том числе с применением механизма ППК «Фонд». В частности, сразу два крупных долгостроя – дома в микрорайоне Закаменский – сданы в этом году благодаря этому механизму, ключи от квартир получили 474 дольщика.



«Мы продолжаем восстанавливать права пострадавших дольщиков, выполняя решения, которые ранее принял Наблюдательный совет Фонда развития территорий. В 41 достроенном доме по всей стране ключи от новых квартир получат 8 543 дольщика», – подчеркнул генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.



Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов подчеркнул, что за последние три года количество долгостроев на территории региона сократилось более, чем в 20 раз. На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов остается 3 дома, по каждому из которых понятен алгоритм выхода из кризисной ситуации, определен механизм и порядок финансирования. Два объекта достаивается также при взаимодействии с ППК «Фонд развития территорий»: дом № 5 по ул. Вилюйская, и дом № 378/1 к. 2. по ул. Дуси Ковальчук.