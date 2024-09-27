В Новосибирске белорусская ярмарка вызвала ажиотаж

27 сентября в Новосибирске стартовала седьмая по счету белорусская ярмарка, которая вновь привлекла внимание горожан.

Это событие стало вторым после длительного перерыва, вызванного пандемией. С 2014 по 2019 годы ярмарка проводилась ежегодно. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Мэрия Новосибирска сообщила о участии не менее 18 предприятий из Республики Беларусь, которые представят широкий ассортимент товаров: от известных деликатесов до текстиля, меховых изделий и косметики.

Хотя официальное открытие запланировано на 16:00, ярмарка начала свою работу уже в 10 утра. В первые часы работы посетители смогли оценить разнообразие предложений и уникальные товары.