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Авто

В Новосибирске легковушка врезалась в тепловоз на переезде на ОбьГЭСе

Фото: социальные сети / ВКонтакте

На ОбьГЭСе в Новосибирске произошла авария.

В паблике «На ОбьГЭСе» соцсети ВКонтакте сообщили о ДТП на улице Варшавской в Советском районе Новосибирска.

Вчера, 26 сентября, водитель легкового автомобиля решил проскочить перед приближающимся составом, но не справился с управлением и врезался в него.

В результате на участке дороги образовался затор из автомобилей после ДТП.

Ранее Сиб.фм писал о том, что самосвал Shacman попал в аварию, после чего вся его кабина была разбита, а спасатели МАСС сообщили, что водитель грузовика был заблокирован в ней.

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Валерия Митрохина
Журналист

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