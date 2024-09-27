В Новосибирске моль научили эффективно пожирать неперерабатываемый пластик

Ученые из Новосибирска научили моль пожирать неперерабатываемый пластик.

В пресс-службе НГТУ НЭТИ сообщили, что студентка-разработчица кафедры технологии и организации пищевых производств разработала технологию утилизации неперерабатываемого пластика при помощи селективной восковой моли.

Уточянется, что продукты жизнедеятельности насекомых в будущем можно будет использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве, производстве БАД и химических исследованиях.

По словам специалиста, разработка позволит вывести нужное поколение за пять генераций. Благодаря правильному уходу за фермами, идеально подобранному плану питания и созданию благоприятной среды насекомые начинают приспосабливаться и в последующем эффективно перерабатывать пластик, который невозможно утилизировать.

Восковая моль, также известная как пчелиная огнёвка, представляет серьёзную угрозу для медоносных пчел, так как повреждает ульи, поедая соты, мед и другие продукты жизнедеятельности пчел. Этот вредитель активно питается в стадии личинки и предпочитает тёплые условия для жизни. Полный цикл развития насекомого занимает около 30 дней.

Однако благодаря высокой питательной ценности восковой моли и её личинок, они нашли широкое применение в различных сферах. Например, биомасса, получаемая при разведении этих насекомых, используется в производстве биогелей на основе хитозана, в изготовлении биологически активных добавок (БАД), в косметологии и медицине, а также в сельском хозяйстве в качестве кормовой добавки для животных. Более того, в лабораториях моль применяется как химический компонент, способствующий связыванию определённых веществ.

Одним из интересных открытий стала способность восковой моли перерабатывать пластик. Поскольку химическая структура воска схожа с пластиком, возникла гипотеза о том, что эти насекомые могут потреблять полимерные отходы. Исследования показывают, что определённые диетические условия могут стимулировать личинок моли к поеданию пластика. Например, 200 личинок за 10 дней способны уничтожить до 4 килограммов пластика. Для облегчения процесса переработки пластик измельчается, а в рацион насекомых добавляют мед, кукурузную крупу, воск и другие ингредиенты, помогающие моли эффективно переваривать полимеры.