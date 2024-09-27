82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 01:24
пробки
0/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 01:24
пробки
0/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
вчера 23:25
общество

В Новосибирске неизвестные сломали ограничитель для фур в Хилокском районе

Фото: соцсети

В этом месте мигранты превратили бывшие казармы дисбата в склады для фруктов и овощей.

На улице Малыгина, установленный около недели назад ограничитель для фур, был сломан неизвестными людьми. Об этом сообщается в посте группы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в социальной сети ВКонтакте.

В публикации отмечается, что установленный ограничитель не оправдал своих ожиданий.

В этом районе мигранты переоборудовали бывшие казармы дисбата в склады для фруктов и овощей, а также организовали ферму и общежитие. Несмотря на установку дорожного знака, запрещающего проезд фур, это не остановило мигрантов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменится работа трамваев №8, №15 и №18.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в