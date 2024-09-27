В Новосибирске опубликовали фото урожая грибников

Сезон «тихой охоты»-2024 в Новосибирске оказался насыщенным.

Грибники, даже из пригородных лесов, возвращались с полными багажниками трофеев. В июле и августе особенно удачно проходили выезды в лес, где можно было собрать большое количество груздей и белых грибов. Наибольшей популярностью в этом году пользовалась черная лисичка.

В сентябре, несмотря на спад сезона, грибники продолжали собирать урожай, наполняя свои вёдра и багажники. Многие радовались находкам опят, моховиков и груздей. Однако белый гриб к концу месяца стал встречаться реже, а черные лисички потеряли свою яркость.

Издание МК в Новосибирске опубликовало фотографии найденных грибов.