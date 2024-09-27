В Новосибирске оценили инициативу от Читомэна

Региональный оператор по обращению с отходами не поддерживает установку стоек для обмена вещами на мусорных площадках.

МУП «Спецавтохозяйство», ответственное за вывоз отходов, прокомментировало предложение экоактивиста Чистомэна, который предложил размещать стойки для ненужных вещей на контейнерных площадках. Идея заключается в том, что горожане могли бы оставить вещи, которые смогут забрать другие люди. Публикации с этим предложением появились в местных социальных сетях.

В телеграм-канале МУП «САХ» пояснили, что такие стойки могут препятствовать работе мусоровозов и создавать антисанитарные условия. Тем не менее, организация поддерживает саму идею продления срока службы вещей и рекомендует использовать для этого специализированные пункты приема или устраивать распродажи.

Чистомэн — это псевдоним активиста Артура Матиса-Сиразеева, который занимается экологическими инициативами более 10 лет.