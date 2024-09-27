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проиcшествия

В Новосибирске подростки устроили стрельбу во дворе жилого дома

Фото: телеграм-канал «Типичный Калининский»

В Калининском районе Новосибирска произошел инцидент с участием подростков, в ходе которого один из них открыл огонь из предмета, напоминающего пневматический пистолет.

Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Типичный Калининский».

По предварительной информации, один подросток напал на другого, после чего последний выстрелил в ответ. Свидетели утверждают, что серьезных травм никто не получил.

«Информация о происшествии зарегистрирована в Калининском отделе полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, В Новосибирске уже два месяца ищут 13-летнего мальчика.

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Дамир Трубников

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