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общество

В Новосибирске пристав вернул педагогу незаконно удержанную зарплату

Фото: сгенерировано нейросетью

Незаконную удержанную заработную плату вернули новосибирскому педагогу.

Как сообщает портал АиФ Новосибирск, судебные приставы Новосибирской области обеспечили исполнение решения суда в пользу бывшего педагога, которому не выплатили зарплату после увольнения.

В пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Новосибирской области сообщили, что ранее педагог работала по договору с индивидуальным предпринимателем, однако после увольнения ей не выплатили заработную плату в размере 50 тысяч рублей, в том числе, не были выплачены и компенсации за неиспользованный отпуск. Тогда женщина обратилась с иском в суд.

В результате, в ходе исполнительного производства судебный пристав установил наличие у работодателя банковских счетов, из которых были списаны средства в полном объёме, покрывшие всю задолженность.

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Дамир Трубников

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