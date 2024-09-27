В Новосибирске пристав вернул педагогу незаконно удержанную зарплату

Незаконную удержанную заработную плату вернули новосибирскому педагогу.

Как сообщает портал АиФ Новосибирск, судебные приставы Новосибирской области обеспечили исполнение решения суда в пользу бывшего педагога, которому не выплатили зарплату после увольнения.

В пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Новосибирской области сообщили, что ранее педагог работала по договору с индивидуальным предпринимателем, однако после увольнения ей не выплатили заработную плату в размере 50 тысяч рублей, в том числе, не были выплачены и компенсации за неиспользованный отпуск. Тогда женщина обратилась с иском в суд.

В результате, в ходе исполнительного производства судебный пристав установил наличие у работодателя банковских счетов, из которых были списаны средства в полном объёме, покрывшие всю задолженность.