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общество

В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж.

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

С 24 по 27 сентября в Новосибирске проходит Российский форум биотехнологий OpenBio-2024, который собрал около 1500 участников. В рамках мероприятия обсуждаются важные вопросы в области вирусологии и медицины.

Форум включает деловую программу и отраслевую выставку, рассчитанные на четыре дня. Среди экспертов — ведущие учёные из российских научных институтов и университетов. В этом году особое внимание уделяется медицинской тематике, что стало характерной чертой XI форума.

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 2

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 3

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 4

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 5

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 6

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 7

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 8

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 9

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 10

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 11

«Секция фундаментальной медицины стала новой, шестой секцией нашего форума. Она была выделена из двух состава других секций, потому что именно медицинских докладов, работ, связанных с исследованиями лекарств и препаратов, методик оздоровления технологий, стало больше», — отметила основатель форума Юлия Линюшина.

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 12

На выставке представлены современные технологии и оборудование для исследовательских лабораторий и биотехнологических предприятий. Производители делятся опытом импортозамещения.

25 сентября во второй день форума прошли секции «Биотехнология» и «Биофизика», а также круглый стол на тему «Оборудование для Life Science и диагностики In vitro». Заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Раиф Василов представил установочную лекцию по биотехнологии. В секции «Биофизика» профессор МГУ Георгий Максимов рассказал о механизмах ионного гомеостаза в клетках мозга и природе человеческой памяти.

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 13

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 14

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 15

Кроме научной программы, в рамках форума проходит детский трек, который включает лекции, семинары и мастер-классы для юных исследователей, проводимые специалистами из научных институтов и биотехнологических компаний.

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 16

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 17

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 18

26 сентября состоялся симпозиум, посвящённый 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор». Бывшие и действующие сотрудники центра представили доклады о значимых исследованиях и разработках вакцин. Форум стал уникальной возможностью для широкой аудитории узнать о текущих проектах «Вектора», включая новые вакцины.

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 19

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 20

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 21

В третий день работы OpenBio-2024 также прошла секция «Молекулярная биология», где профессор МГУ Пётр Каменский выступил с лекцией на тему «Трансляция в митохондриях: скандалы, интриги, расследования». Отраслевая выставка продолжает свою работу, а деловые переговоры активно ведутся.

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 22

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 23

Фото В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж. 24

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Дамир Трубников

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