В Новосибирске проходит форум OpenBio-2024, посвящённый вирусологии и медицине. Фоторепортаж.

С 24 по 27 сентября в Новосибирске проходит Российский форум биотехнологий OpenBio-2024, который собрал около 1500 участников. В рамках мероприятия обсуждаются важные вопросы в области вирусологии и медицины.

Форум включает деловую программу и отраслевую выставку, рассчитанные на четыре дня. Среди экспертов — ведущие учёные из российских научных институтов и университетов. В этом году особое внимание уделяется медицинской тематике, что стало характерной чертой XI форума.

«Секция фундаментальной медицины стала новой, шестой секцией нашего форума. Она была выделена из двух состава других секций, потому что именно медицинских докладов, работ, связанных с исследованиями лекарств и препаратов, методик оздоровления технологий, стало больше», — отметила основатель форума Юлия Линюшина.

На выставке представлены современные технологии и оборудование для исследовательских лабораторий и биотехнологических предприятий. Производители делятся опытом импортозамещения.

25 сентября во второй день форума прошли секции «Биотехнология» и «Биофизика», а также круглый стол на тему «Оборудование для Life Science и диагностики In vitro». Заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Раиф Василов представил установочную лекцию по биотехнологии. В секции «Биофизика» профессор МГУ Георгий Максимов рассказал о механизмах ионного гомеостаза в клетках мозга и природе человеческой памяти.

Кроме научной программы, в рамках форума проходит детский трек, который включает лекции, семинары и мастер-классы для юных исследователей, проводимые специалистами из научных институтов и биотехнологических компаний.

26 сентября состоялся симпозиум, посвящённый 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор». Бывшие и действующие сотрудники центра представили доклады о значимых исследованиях и разработках вакцин. Форум стал уникальной возможностью для широкой аудитории узнать о текущих проектах «Вектора», включая новые вакцины.

В третий день работы OpenBio-2024 также прошла секция «Молекулярная биология», где профессор МГУ Пётр Каменский выступил с лекцией на тему «Трансляция в митохондриях: скандалы, интриги, расследования». Отраслевая выставка продолжает свою работу, а деловые переговоры активно ведутся.