В Новосибирске силовики переубедили мужчину работать с украинским формированием

В Новосибирске пресечена попытка сотрудничества с украинским вооруженным формированием.

Силовики задержали 35-летнего жителя Новосибирска, который установил контакт с представителями объединения Легион «Свобода России»*. Как стало известно, мужчина планировал сотрудничать с вооруженным формированием Украины с целью получения финансовой выгоды.

В пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области сообщили, что оперативно-разыскными и профилактическими мероприятиями предотвращены попытки сотрудничества новосибирца с указанным формированием. В ведомстве отметили, что представители вооруженного украинского формирования предлагали мужчине осуществлять подрывы на объектах массового скопления граждан.

В целях предотвращения преступления, предусмотренного статьей 275.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, УФСБ России по Новосибирской области объявило официальное предостережение гражданину о недопустимости подобных действий. В случае повторного нарушения мужчина будет привлечен к уголовной ответственности, что может повлечь за собой наказание до 8 лет лишения свободы

Легион «Свобода России»* — организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России.