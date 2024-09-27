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общество

В Новосибирце на улице Фрунзе завершается ремонт путепровода

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске близится к завершению ремонт путепровода на улице Фрунзе. Подрядчик должен сдать объект 15 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. На данный момент работы на правой стороне путепровода завершены, и автомобильное движение по этой части дороги восстановлено. В настоящее время подрядчик активно работает над левой стороной.

Специалисты уже выполнили устройство выравнивающего слоя и готовятся к нанесению гидроизоляции и защитного покрытия. После этого будет уложен асфальтобетон.

Контроль за ходом работ осуществляется ежедневно, и подрядчик соблюдает установленные сроки. На ремонт выделено 75 миллионов рублей.

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Дамир Трубников

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