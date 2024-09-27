Воздвижение Креста Господня: традиции и запреты 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня — день обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа.

В этот день важно посетить всенощное бдение, которое проходит в ночь с 26 на 27 сентября. Также традиционно очищают дом. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Крест считается главным символом праздника. В этот день верующие покупают в церкви свечи и крестят ими углы в доме, читая молитву «Отче наш». Нередко рисуют мелом крест на дверях и в углах. Самодельные кресты из двух прутьев устанавливают в загонах к домашнему скоту, веря в их защитные свойства.

Принято дарить крестик маленькому ребенку, считая, что купленный в этот день крестик будет оберегать своего носителя.

27 сентября завершается сезон полевых работ. Этот день считается последним вестником приближающейся осени.

В этот день также соблюдается однодневный пост: предки ели скромную пищу, исключая любые продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко, яйца и сливочное масло.

Существуют и запреты. Нельзя начинать новые дела, так как считается, что они будут обречены на провал. Запрещается давать взаймы, так как это может привести к убыткам. Финансовые вопросы, как правило, решались в другие дни.

Также рекомендуется избегать прогулок в лесу, так как в народе считали, что в этом месте обитает нечистая сила, особенно активная в праздничные дни. 27 сентября лучше посвятить внутренней работе над собой, избегая выяснения отношений.