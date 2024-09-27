«Я не узнаю своего сына»: откровенный рассказ матери студента «Алабуга Политех»

Что говорят родители подростков об образовательном центре, куда поступают тысячи студентов?

«Алабуга Политех» – пожалуй, самый громкий образовательный центр в медиа пространстве страны. О нем регулярно высказываются руководители страны и регионов. Кроме того, в сети нередко можно встретить рекламу, где описываются радужные истории о поступлении без ЕГЭ и ОГЭ, доступном образовании, новых жилых корпусах для студентов, практике на крупных предприятиях и больших заработках. «Алабугу» регулярно посещают самые популярные блогеры, которые рассказывают об условиях обучения в колледже. Но так ли все на самом деле? Наша редакция связалась с мамой одного из студентов, которая рассказала о реальном положении дел в «Алабуга Политех».

«СЫН ПРОЖЖУЖАЛ МОЗГИ ЭТИМ КОЛЛЕДЖЕМ»

Анна Чернышева живет в Екатеринбурге. Ее сын Александр поступил в «Алабуга Политех» на направление «Программирование станков с ЧПУ». Сейчас он учится на втором курсе. По словам матери студента, за год ее сын изменился до неузнаваемости.

– Анна, как вы узнали об «Алабуга Политех»?

– Мы долго искали место, куда будет поступать наш сын. Старые вузы и колледжи не привлекали никак, все-таки это пережиток прошлого. Хотелось чего-то нового. Сын увлекался современными технологиями, много читал об этом, изучал, блогеров каких-то смотрел, и наткнулся на «Алабуга Политех».

Сын буквально прожужжал нам все мозги этим колледжем. Мы с мужем вместе решили изучить этот вопрос, долго сомневались, нашли в сети какие-то неоднозначные отзывы. Но по итогу решили довериться сыну. Спустя время поняли, что негативные отзывы – накрутка конкурентов и недоброжелателей. Ведь по сути «Алабуга Политех» сегодня собирает всю мякотку абитуриентов со всей страны.

– Не боялись отпускать ребенка одного? Тем более это другой регион?

– Признаться, меня, как мать, изначально терзали большие сомнения. Да, на картинке все очень красиво. Но как на самом деле обстоят дела мы не знали. Смущало и то, что на этапе отбора не нужны были никакие баллы ОГЭ, аттестат тоже формальность. Важнее всего – прохождение игры Business Cats. Как говорят в «Алабуге», это самый эффективный способ проверить аналитическое и стратегическое мышление.

Сомнения остались позади, когда мы увидели, что это не просто игра, а реальная проверка базовых экономических знаний. Сын что-то все писал, высчитывал, ему было интересно понять, как же продавать «котиков» и зарабатывать с этого монетки, там еще банки, кредиты, договора. В общем, все только выглядит по-детски. Но игру сын прошел, баллы набрал, и мы поехали на очный этап поступления.

– То есть все-таки доверие к выбору ребенка взяло вверх?

– Мы приехали в Елабугу, добрались до Политеха, где нас встретили организаторы. Было как-то душевно, что ли. Вокруг были такие же переживающие родители, мы много разговаривали и жутко волновались, но в глубине души знали, что наши дети не могут выбрать себе что-то плохое. Мы верили в это.

Масштабы образовательного центра, его презентация, дуальная программа впечатлили, а сын вообще оказался в полном восторге от лабораторий, роботов, духа современности и возможности поскорее стать самостоятельным. Получилось так, что реклама не врала и все было как на картинке.

«ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ УЧЕБЫ СЫНА БЫЛИ ПОЛНЫ ХАОСА»

– А как прошел первый год в «Алабуга Политех»?

– Тяжело. На первом курсе было очень тяжело. Учиться и работать одновременно – это действительно непросто. Помню, как первые недели сына, по его словам, были полны хаоса. Нужно было освоить новый режим, научиться планировать время, чтобы успевать все: и лекции, и работу. Их день был расписан буквально поминутно: туда сходи, там поучись, там поработай. Говорит, бывали дни, когда хотелось просто упасть и заснуть. Но благодаря нашей поддержке, поддержке одногруппников и преподавателей он справился.

– В 18 лет уезжать от родителей непросто. В 16 еще сложнее. Как живут студенты в быту?

– Поначалу Саша чувствовал себя немного потерянным, как будто выпал из привычной жизни. Но постепенно привык к новому ритму и устроил быт. В целом, первый год был непростым, но невероятно ценным. А ведь еще нужно как-то содержать дом в чистоте, кушать готовить себе. Переживала я, конечно, страшно. Но так было нужно, это процесс взросления. Он неизбежен.

– Как осуществляется контроль за детьми? Ведь, если подумать, то тысячи подростков съезжают от родителей и собираются в одном месте...

– Наряду с переживаниями у меня было понимание, что с сыном так или иначе все в порядке. Условия, в которых живут ребята, сильно отличаются в положительном плане от условий привычных «общаг», в которых жила я в свое студенчество. Тут у ребят квартиры с современным ремонтом, со всей необходимой мебелью и техникой.

Время пролетело так быстро: еще будто вчера сын все спрашивал, просил помочь с чем-то, но сейчас это совершенно другой человек, с другим мировоззрением. Он сам зарабатывает, сам себя содержит. У него появилось много друзей, в том числе и иностранных. Много ли нужно родителям для счастья? Главное, чтобы ребенок в этой жизни нашел себя и был счастлив.

– Как относитесь к такой загруженности студентов?

– Учеба и работа одновременно – серьезная нагрузка, и он, безусловно, устает. Но я уверена, что это необходимый опыт. Он учится быть самостоятельным, понимать, как устроена взрослая жизнь, и ставить приоритеты. Он уже не просто студент, а человек, который берет на себя ответственность. И это важно для его будущего.

– Рекламные слоганы про заработок – правда? Как сын распоряжается деньгами?

– Зарабатывать в 17 лет – это большой плюс. Он уже понимает ценность денег, учится планировать свой бюджет. И еще важнее – он сам оплачивает свои хотелки, не прося у нас денег. Он чувствует себя самостоятельным, а это очень важно. Думаю, что этот опыт поможет ему быстрее встать на ноги и стать ответственным за свою жизнь.

– Как сын сейчас?

– Саша сегодня и Саша год назад – это два разных человека. Я не узнаю своего сына, в хорошем смысле этого слова. От подростка, который проводил большую часть жизни в телефоне и соцсетях, он превратился в настоящего мужчину. Мне нравится его поведение, забота о близких, ход его мыслей. Он очень вырос не только профессионально, но и как человек.