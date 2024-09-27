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проиcшествия

Житель Новосибирска убил младенца из-за плача

Фото: СУ СК по НСО

Житель Новосибирска предстанет перед судом за убийство пасынка.

Житель Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 12 июля в Первомайском районе 30-летний мужчина пытался успокоить сына своей сожительницы. Он приподнял ребёнка и ударил головой об пол. Младенец был доставлен в больницу в состоянии комы. 30 июля малыш скончался.

На сибиряка возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Следователи собрали доказательство и обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.

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Дамир Трубников

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