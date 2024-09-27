Жителям Новосибирска рассказали, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса

В 2024 году в Италии был зафиксирован новый штамм коронавируса XEC. В Москве за последнюю неделю зарегистрировано более 7 000 случаев заражения. В Новосибирске пока не отмечены случаи заболевания данным штаммом.

Симптоматика XEC напоминает обычные респираторные инфекции: кашель, насморк, повышение температуры, потеря аппетита и общая слабость.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о высокой заразности новых штаммов: каждый из них становится более инфекционным, адаптируясь к условиям существования. Для передачи вируса достаточно провести около 20 минут в одном помещении с носителем. При этом у людей, ранее перенесших COVID-19, нет иммунитета к новому штамму. Однако организм в целом адаптировался, и коронавирус переносится не тяжелее, чем ОРВИ.

За последнюю неделю в Новосибирске заболеваемость ОРВИ возросла на 83%. Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина сообщила о 21 668 зарегистрированных случаях заболевания в области. В школах Бердска на карантин были отправлены 11 классов.