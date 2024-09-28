Анатолий Локоть вспомнил о том, как вернул белорусскую ярмарку в Новосибирск

Среди тех, кто посетил сегодня ярмарку белорусских товаров в Новосибирске, был и экс-мэр Анатолий Локоть. И он вспомнил о том, как ярмарка возобновила работу после коронавируса.

Локоть поблагодарил за организацию ярмарки президента Александра Лукашенко, руководство Белкоопсоюза и других причастных к ее проведению.

«К сожалению, пандемия прервала эту традицию и несколько лет ярмарка не приезжала к нам. Год назад в Минске во время встречи делегации Новосибирской области с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко среди прочих вопросов о сотрудничестве города в гуманитарной, культурной областях, транспорте, патриотическом воспитании молодежи и других я задал вопрос о проведении ярмарки. Прямо попросил: «Александр Григорьевич, новосибирцы спрашивают, когда же приедет ярмарка?». И именно тогда я услышал слова: «Анатолий, я тебе обещаю, что в следующем году ярмарка приедет в Новосибирск». Вот вы видите, сегодня ярмарка вновь проходит на площади Ленина. И людей здесь много».

Напомним, что ярмарка заработала 27 сентября: официальное открытие произошло ближе к вечеру, но желающих купить что-нибудь вкусное, было достаточно уже в 10 утра.