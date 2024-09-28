Авито Работа поможет определить факторы идеальной работы

Авито Работа запустила проект «Узнай свое место». В рамках проекта пользователи могут пройти тест, чтобы определить свои ключевые мотивирующие факторы в работе и найти наиболее подходящие вакансии, а уже трудоустроенные сотрудники — понять, что их не устраивает на текущем месте.

По данным опроса сервиса, в июле 56% новосибирцев участвовали в карьерных тестированиях или профориентационных мероприятиях. При этом 84% опрошенных считают, что такие инструменты помогают принять успешное решение при выборе профессии. В ходе теста участникам предлагается выбрать желаемую профессию.

В ходе теста участникам предлагается выбрать желаемую профессию. Система учитывает ответы и предпочтения пользователя, чтобы по окончании тестирования автоматически создать подборку подходящих предложений для трудоустройства.

По завершении теста пользователь получает свой профессиональный профиль, отражающий его карьерные приоритеты и ценности, представленные в виде тегов.

После получения результатов система предлагает пользователю возможность перейти к автоматически сформированной подборке вакансий, соответствующих его профилю. Так соискатель может сразу оценить свои возможности и приступить к изучению предложений на рынке.